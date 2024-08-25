Журналист Карлсон назвал арест Дурова предупреждением
25 августа 202402:02
Задержание миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова во Франции является предупреждением для всех владельцев онлайн-платформ, которые не желают замалчивать правду, сообщил в соцсети Х журналист из США Такер Карлсон.
«Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром», — написал он.
39-летний бизнесмен арестован на выходе из своего частного самолета во Фарцнии. Он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москалькова: Большинство вернувшихся из плена срочников захватили в Курской области
- Журналист Карлсон назвал арест Дурова предупреждением
- В Москву прилетели освобожденные из плена российские солдаты-срочники
- Во Франции задержан основатель Telegram Павел Дуров
- Картину Клода Моне из серии «Кувшинки» впервые выставят на аукцион
- Группа Gorky Park выпустила первую песню на русском языке
- Кадыров осудил запрет Киевом УПЦ
- Умер физик, литератор и игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко
- Зеленский: ВСУ впервые применили против РФ новую ракету-дрон «Паляниця»
- Состоялись похороны Алена Делона
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru