Журналист Карлсон назвал арест Дурова предупреждением

Задержание миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова во Франции является предупреждением для всех владельцев онлайн-платформ, которые не желают замалчивать правду, сообщил в соцсети Х журналист из США Такер Карлсон.

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«Мрак быстро сгущается над бывшим свободным миром», — написал он.

39-летний бизнесмен арестован на выходе из своего частного самолета во Фарцнии. Он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
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