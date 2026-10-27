Власти Хабаровского края купили люксовый российский седан за 12,5 млн рублей
Власти Хабаровского края решили приобрести люксовый российский седан, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Машин Senat 900 — всего 323 во всём мире. Новейший автомобиль впервые показали летом на Петербургском международном экономическом форуме. Хабаровские чиновники потребовали такой же, с чёрным кузовом и коричневым салоном. Доставить седан должны до конца декабря.
Автомобиль оснащен трёхлитровым турбомотором, внутри - кресла с точечным термомассажем, задний ряд с откидным столиком как в самолёте и большое количество электроники. Искусственный интеллект узнаёт хозяина, помнит все его настройки и следит за мимикой и морганием водителя, чтобы тот не уснул за рулём. Есть и адаптивный автопилот. Цена авто — 12,57 млн рублей.
Чуть раньше правительство Хабаровского края заказало роскошный Zeekr 9X почти за 16 млн — с массажем и огромным экраном с дополненной реальностью.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме не допустят подмены бесплатной медицинской помощи платными услугами
- Власти Хабаровского края купили люксовый российский седан за 12,5 млн рублей
- Навели порчу: Долина приостановила выступления и отменила пять концертов до конца года
- На выплату зарплат персоналу и депутатам Госдумы потратят более 11 млрд рублей
- Офицер армии США предупредили о последствиях блокады Калининграда
- Путин поручил правительству доложить о возможностях изменения семейной ипотеки
- Стубб: Мир переживает «эпоху тьмы» и переломный момент
- Путин поручил рассмотреть изменение порядка начисления социальных выплат
- В Минобрнауки утвердили объем бюджетных мест в вузах на 2027-2028 год
- Посольство РФ в Армении ответило на слова главы Ширакской области об «Иванах»