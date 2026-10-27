Власти Хабаровского края купили люксовый российский седан за 12,5 млн рублей

Машин Senat 900 — всего 323 во всём мире. Новейший автомобиль впервые показали летом на Петербургском международном экономическом форуме. Хабаровские чиновники потребовали такой же, с чёрным кузовом и коричневым салоном. Доставить седан должны до конца декабря.

Автомобиль оснащен трёхлитровым турбомотором, внутри - кресла с точечным термомассажем, задний ряд с откидным столиком как в самолёте и большое количество электроники. Искусственный интеллект узнаёт хозяина, помнит все его настройки и следит за мимикой и морганием водителя, чтобы тот не уснул за рулём. Есть и адаптивный автопилот. Цена авто — 12,57 млн рублей.

Чуть раньше правительство Хабаровского края заказало роскошный Zeekr 9X почти за 16 млн — с массажем и огромным экраном с дополненной реальностью.

