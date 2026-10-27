СМИ: Суды могут раскрыть бизнес самого скрытного миллиардера в мире

По данным издания, он оказался в центре скандала из-за судебных разбирательств. Летом представители суда дважды посещали дом на острове Джерси, связанный со скрытным миллиардером. Их целью было вручить ему документы для выдачи показаний в рамках затянувшегося спора относительно «Формулы-1». Пютрон инвестировал в компанию Dorilton Capital и команду Формулы-1 Williams, которая сейчас находится в центре громкого судебного процесса.

Речь идет об иске экс-руководительницы отдела маркетинга команды Williams Клаудии Шварц. Женщина обвинила компанию Dorilton Capital в незаконном увольнении и клевете, а миллиардера – во вмешательстве в договоры.

Основным источником дохода британца является G-Research, специализирующаяся на разработке компьютерных алгоритмов для анализа финансового рынка. Состояние компании составляет в 10-12 миллиардов долларов. Пютрон редко появляется на публике и тщательно скрывает информацию о себе. Он до последнего не раскрывает место встречи и просит партнеров не брать с собой электронные устройства.

Ранее миллиардер Крис Рокос решил променять Британию на Грецию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

