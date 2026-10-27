Навели порчу: Долина приостановила выступления и отменила пять концертов до конца года

По словам исполнительницы, на неё навели порчу. Из графика пропали выступления в Москве, Санкт-Петербурге, Коломне, Брянске и Обнинске. Артистка сама решила отказаться от концертов. Причины серьёзные, но раскрывать их пока не хочет.

В настоящее время Долина собирается заняться подготовкой новой программы и выйти с ней в 2027 году. В Обнинске это уже вторая отмена — ранее там сорвался мартовский концерт, на который продали всего 10% билетов. Отдыхать за границей певица не планирует — максимум съездит на дачу, поскольку график и без того забит.

Основным источником заработка певицы остаётся театр. Она продолжает выступать на сцене Театра на Таганке в спектаклях «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и «Фигаро».

Ранее директор Долиной сравнил масштаб хайпа вокруг певицы с разборками 90-х, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

