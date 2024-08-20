СМИ: Путин отказался встретиться с Дуровым в Баку
Президент России Владимир Путин отказался встречаться с основателем Telegram Павлом Дуровым в Баку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В воскресенье, 18 августа, российский лидер прибыл в Азербайджан с двухдневным государственным визитом. В это же время в республике находился Дуров. По данным Baza, за несколько дней до поездки сотрудники администрации президента предложили Путину организовать встречу с бизнесменом.
«Но Путин отказался. Причина... неизвестна (как неизвестна и предполагавшаяся тема встречи)», — отмечает издание.
Накануне Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, в честь российского лидера состоялся прием во дворце «Гюлистан», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru