Свободный человек? Дело Ассанжа официально прекращено
Суд в США одобрил сделку Ассанжа и Минюста, в рамках которой он частично признал вину в нарушении закона о шпионаже. Судья приговорила журналиста к уже отбытому им сроку и выпустила из зала суда. Между тем российские власти считают, что спецслужбы не оставят Ассанжа в покое.
Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан одобрила сделку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и Минюста, в рамках которой он частично признал вину в нарушении закона о шпионаже. Судья приговорила его к уже отбытому им сроку в тюрьме в Великобритании и объявила о закрытии дела. Американские адвокаты в Великобритании отозвали запрос об экстрадиции журналиста.
В ходе оглашения приговора судья заявила, что Ассанж провел около пяти лет в одном из самых суровых учреждений Великобритании, тюрьме Белмарш. Она подчеркнула, что, согласно заявлению обвинения, полученная и опубликованная им секретная информация не привела к жертвам.
«Вы, похоже, сможете выйти из этого зала суда свободным человеком», - добавила она.
ВЫХОД ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ
После оглашения приговора Ассанжа еще раз спросили, понимает ли он все условия соглашения. Журналист ответил утвердительно, а затем обнял своих адвокатов.
«Сегодня суд установил, что его публикация не причинила никакого вреда. Мы знаем, что они заслуживали освещения в печати, мы знаем, что их цитировали все крупные новостные агентства на планете. Это называется журналистикой», - заявили адвокаты после заседания, слова которых приводит газета The Guardian.
Защита сообщила, что работа WikiLeaks продолжится, а Ассанж «будет продолжать выступать за прозрачность правительства и свободу слова». Адвокат Дженнифер Робинсон поблагодарила правительство Австралии за помощь в заключении сделки.
Покидая зал суда, Ассанж отказался от комментариев для СМИ, а собравшиеся встретили его аплодисментами. Журналист сразу направился в автомобиль, который доставил его в аэропорт, откуда он вылетел в Австралию.
Телерадиокомпания ABC показала кадры, на которых видно, как небольшой серый самолет поднимается в небо. Ожидается, что Ассанж прибудет в столицу Австралии, Канберру, сегодня вечером.
175 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ПОЗАДИ
Джулиан Ассанж является австралийским журналистом и основателем WikiLeaks, который специализировался на публикациях конфиденциальной и секретной информации. В 2010 году сайте опубликовали материалы, связанные с действиями Соединенных Штатов в Афганистане и Ираке. Из-за этого США предъявили ему обвинения по 18 пунктам за нарушение закона о шпионаже. Журналисту грозило 175 лет заключения.
Ассанж скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 по 2019 год, после этого его лишили дипломатического убежища. Пять лет он провел в лондонской тюрьме Белмарш, оспаривая запросы Вашингтона о его экстрадиции.
В рамках сделки с Минюстом страны он признал вину по одному из пунктов обвинения (заговор с целью получения и разглашения информации о национальной обороне). Прокуроры в ответ рекомендовали назначить ему 62 месяца тюрьмы, а также зачесть срок, проведенный в тюрьме. Кроме того, Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию в качестве условия сделки по освобождению после частичного признания вины.
Освобождение Ассанжа ранее приветствовали президенты Колумбии, Мексики, Бразилии и Кубы. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
Между тем российские власти неоднозначно оценили освобождение Ассанжа. Депутат Госдумы Александр Толмачев 25 июня заявил, что Вашингтон таким действием «разыгрывает» демократию.
«Казалось бы, вот и финал многолетней шпионской драмы. Однако история с главным разоблачителем США только начинается. Вопрос в том, что власти говорят своим гражданам. Вашингтон, как всегда, разыгрывает демократию», - сказал Толмачев в разговоре с РИА Новости.
В свою очередь сенатор, экс-уполномоченный МИД РФ по верховенству права Константин Долгов в разговоре с НСН отметил, что история с заключением журналиста стала для репутации властей США несмываемым пятном, поэтому все закончилось неожиданной сделкой по его освобождению. При этом сенатор считает, что у Ассанжа по-прежнему нет никаких гарантий того, что спецслужбы оставят его в покое.
«Я не исключаю, что для США само признание вины, хоть и частичное, важно, они это постараются обыграть каким-то образом для себя в выгодном свете. Эта история имела негативный окрас для властей США. Надо понимать, что это несмываемое пятно на американских и британских властях. Хотелось бы верить, что его не будут пытаться достать в Австралии, но исключать ничего нельзя. Человек и так пострадал за правду. Зная историю и методы работы западных спецслужб, полностью исключать ничего нельзя. Хочется верить, что на этом все закончится, но никаких гарантий нет», - заключил собеседник НСН.
Ранее посольство России в Великобритании сообщило ТАСС, что освобождение Джулиана Ассанжа не является заслугой британского правосудия, которое «просто отреагировало на требования Вашингтона», передает «Радиоточка НСН».
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