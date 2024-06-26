Свободный человек? Дело Ассанжа официально прекращено

ВЫХОД ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ

После оглашения приговора Ассанжа еще раз спросили, понимает ли он все условия соглашения. Журналист ответил утвердительно, а затем обнял своих адвокатов.

«Сегодня суд установил, что его публикация не причинила никакого вреда. Мы знаем, что они заслуживали освещения в печати, мы знаем, что их цитировали все крупные новостные агентства на планете. Это называется журналистикой», - заявили адвокаты после заседания, слова которых приводит газета The Guardian.

Защита сообщила, что работа WikiLeaks продолжится, а Ассанж «будет продолжать выступать за прозрачность правительства и свободу слова». Адвокат Дженнифер Робинсон поблагодарила правительство Австралии за помощь в заключении сделки.

Покидая зал суда, Ассанж отказался от комментариев для СМИ, а собравшиеся встретили его аплодисментами. Журналист сразу направился в автомобиль, который доставил его в аэропорт, откуда он вылетел в Австралию.

Телерадиокомпания ABC показала кадры, на которых видно, как небольшой серый самолет поднимается в небо. Ожидается, что Ассанж прибудет в столицу Австралии, Канберру, сегодня вечером.

175 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ПОЗАДИ

Джулиан Ассанж является австралийским журналистом и основателем WikiLeaks, который специализировался на публикациях конфиденциальной и секретной информации. В 2010 году сайте опубликовали материалы, связанные с действиями Соединенных Штатов в Афганистане и Ираке. Из-за этого США предъявили ему обвинения по 18 пунктам за нарушение закона о шпионаже. Журналисту грозило 175 лет заключения.