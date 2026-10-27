СМИ: В ФРГ возмутились неготовностью ряда стран выделить деньги Киеву
Неготовность некоторых стран Европейского союза выделить деньги Киеву вызвала недоумение у властей Германии, сообщает Politico.
По данным издания, Чехия и Словакия указали, что не готовы участвовать в новой программе кредитования. Аналогичную позицию может занять и Венгрия.
«Как можно всерьез полагать, что наши налогоплательщики захотят направить хотя бы еще один евро из фондов сплочения тем, кто отказывается участвовать в защите ЕС от величайшей угрозы нашей общей безопасности?» — заявил собеседник газеты в Берлине.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что помощь Украине оборачивается финансовыми трудностями для Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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