По данным издания, Чехия и Словакия указали, что не готовы участвовать в новой программе кредитования. Аналогичную позицию может занять и Венгрия.

«Как можно всерьез полагать, что наши налогоплательщики захотят направить хотя бы еще один евро из фондов сплочения тем, кто отказывается участвовать в защите ЕС от величайшей угрозы нашей общей безопасности?» — заявил собеседник газеты в Берлине.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что помощь Украине оборачивается финансовыми трудностями для Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

