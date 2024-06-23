Из-за мигрантов и Украины: Польша закроет границы от Белоруссии и РФ?
В Польше считают, что необходимо начать политику «закрытых границ» с Москвой и Минском из-за увеличения активности РФ в зоне украинского конфликта и возобновления беспорядков среди мигрантов на границе с Белоруссией.
В последнее время на границе Польши и Белоруссии вновь обострился миграционный вопрос. Беженцы опять стали вести себя агрессивно и пытаться нелегально попасть в ЕС, даже нападая на польских военных. Однако силовики не стоят в сторонке и часто открывают огонь по мигрантам, в результате чего некоторые из них погибают. При этом Польша собирается укрепить свои границы в том числе и из-за того, что опасается действий РФ на Украине.
ПОЛЬША ЗАКРЫВАЕТСЯ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN заявил, что власти республики собираются полностью закрыть границу с Белоруссией. В настоящий момент между этими государствами действуют один пассажирский и два грузовых погранперехода.
«Из-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов. Но пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики», - отметил Сикорский.
В последнее время польские пограничники почти каждый день объявляют об агрессивном поведении мигрантов, которые находятся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. По их информации, они метают камни и ветки в сторону силовиков, и в среднем около 200 человек ежедневно пытаются штурмовать пограничные заграждения.
Недавно один из мигрантов, пытаясь нелегально пересечь границу, ранил ножом польского солдата. Пограничник скончался через несколько дней. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на границу будут отправлены дополнительные силы.
При этом в Польше опасаются и действий Москвы, в связи с чем собираются укреплять свои границы на фоне украинского конфликта. Так, заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик сообщил, что республика завершит проект укрепления границы с Россией и Белоруссией к 2028 году. По его словам, материальные затраты проекта оцениваются $ 2,5 млрд. Он также подчеркнул, что Польша хочет, чтобы Брюссель тоже вложился в этот проект, который обеспечит и «безопасность всех стран ЕС».
До этого замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Он считает, что Москва помогает беженцам добраться из Нигерии и других африканских стран.
К тому же в 2023 году польские власти собирались расширить забор вдоль границы с Белоруссией. Высота сооружения должна была составить пять метров, а в конструкцию хотели добавить камеры ночного видения и датчики движения.
Заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин также уверен, что ЕС пора применить политику «закрытых границ». Он отметил, что нужно принять меры, схожие с теми, что были использованы на белорусской границе. По его словам, большинство людей, прибывающих в страны Евросоюза, являются именно нелегальными экономическими иммигрантами.
При этом летом 2023 года Польше и Белоруссии даже предрекали вооруженный конфликт на границе. Тогда ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН заметил, что ситуация на польско-белорусской границе будет обостряться. По его словам, Варшава обвинила Минск в том, что он якобы транспортирует мигрантов к погранпостам, облегчая им переход.
«Даже есть сообщения польских газет, что белорусы вскрывают забор, направляют в эти отверстия мигрантов, тем самым ведя гибридную войну. Если взять реальное соотношение сил, то наличие на территории Беларуси подразделений региональной группировки войск РФ, а также российского тактического ядерного оружия… То это является достаточно сдерживающим фактором, чтобы предостеречь руководителей Польши от реального вторжения в приграничные регионы Беларуси. США также не очень заинтересованы в том, чтобы здесь возникла напряженность», - отметил он.
МИГРАЦИОННАЯ «ПОЛИТИКА»
13 июня 2024 года Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Протяженность участка составила более 60 километров. При чем на территории длинной в 44 километра теперь запрещено находиться в 200 метрах от линии границы, а на участке в 16 километров — примерно в двух километрах от заграждений.
Со своей стороны, в Госпогранкомитете Белоруссии не раз заявляли о жестоком обращении польских пограничников с мигрантами, которых зачастую, по информации его представителей, оставляют избитыми прямо на границе. Также с момента введения буферной зоны польская сторона начала стрелять по беженцам резиновыми пулями.
В то же время польскую общественность возмущает отношение пограничников республики к нелегалам. Так, после инцидента с участием польских солдат, которые открыли огонь по мигрантам на границе с Белоруссией, президент Польши Анджей Дуда даже объявил о созыве Совета национальной безопасности.
Известно, что инцидент со стрельбой произошел еще в конце марта 2024 года, но долгое время польские власти не афишировали его. По сообщениям издания Onet, мигранты пересекли границу возле Дубиче-Церкевне, несмотря на предупредительные выстрелы. Польские солдаты выпустили 43 пули по земле, часть из которых попала в изгородь. Позже троих польских солдат задержали, им грозит до трех лет тюрьмы.
К тому же на польско-белорусской границе неоднократно находили тела мигрантов. Например, в октябре 2023 года белорусские пограничники нашли тело мигранта из Ирана. Изначально Госпогранкомитет Белоруссии обнаружил двух иранских беженцев, но один из них не подавал признаков жизни. На место прибыла карета скорой помощи, которая констатировала смерть мужчины и оказала помощь второму беженцу.
«Гражданин Ирана рассказал, что он с другом был задержан польскими силовиками. В ответ на просьбы об оказании помощи мужчин сильно избили и держали без еды и воды на холоде. Через некоторое время польские военнослужащие привезли иностранцев, один из которых уже был мертв, к пограничному забору», - рассказали в погранкомитете.
Между тем, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что польские власти не пропускают мигрантов в ЕС только из-за политической подоплеки.
«На самом деле, если бы не чистая политика, полякам было бы проще всего пропустить этих мигрантов в Германию. В конце концов через Италию и Испанию на север Европы в последние годы ворвалось более миллиона беженцев. Поляки не признают белорусское руководство. И вместо того, даже если они не признают де-юре нынешнюю белорусскую власть, как это было всегда принято, признавать де-факто, они продолжают это делать, отказываясь от диалога. На пустом месте они устроили обострение», - объяснил он.
Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что забор, построенный на границе Польши и Белоруссии в 2022 году, стоимость которого составила $400 млн, не оправдал себя.
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