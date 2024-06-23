Из-за мигрантов и Украины: Польша закроет границы от Белоруссии и РФ?

ПОЛЬША ЗАКРЫВАЕТСЯ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN заявил, что власти республики собираются полностью закрыть границу с Белоруссией. В настоящий момент между этими государствами действуют один пассажирский и два грузовых погранперехода.

«Из-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов. Но пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики», - отметил Сикорский.

В последнее время польские пограничники почти каждый день объявляют об агрессивном поведении мигрантов, которые находятся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. По их информации, они метают камни и ветки в сторону силовиков, и в среднем около 200 человек ежедневно пытаются штурмовать пограничные заграждения.