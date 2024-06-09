«Симметричный ответ» РФ: На Западе испугались перехода НАТО красной линии на Украине
В Европе считают, что переход «черты» связан с разрешением использования их оружия на Украине для атак по РФ.
Западные страны разрешили использовать Киеву их оружие для атак по российским территориям. При этом в Европе уже заговорили о пересечении красной линии. А в Москве предупреждают о симметричном ответе.
КРАСНАЯ ЛИНИЯ
Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер заявила изданию due Presse, что снятие запрета НАТО на удары по территории России для Украины является пресечением красной линии. При этом она намекнула на то, что Австрия не собирается «вмешиваться» в решение украинского конфликта.
«Как нейтральное в военном отношении государство, мы не вправе судить о том¸ есть ли у Киева возможность в достаточной степени защитить Харьков от обстрелов с российской границы», - добавила чиновник.
В то же время советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что все «красные линии» украинского конфликта уже исчезли. По его мнению, это говорит о том, что началась эскалация конфликта.
В конце мая стало известно, что президент США Джо Байден втайне разрешил Киеву использовать американское оружие для атак по территории России. В Вашингтоне считают, что такой шаг необходим для предотвращения возможного наступления российской армии на Харьков. Позже использование американского оружия ВСУ для атак по российским территориям подтвердили в Госдепе США и в западных СМИ.
После этого последовала череда «разрешений» со стороны глав других западных стран. Так, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж разрешил ВСУ использовать французское оружие для ударов против России. Он сообщил, что Франция запретила использовать оружие против гражданского населения, но разрешила для нейтрализации «источника атаки», подчеркнув при этом, что страна не собирается усугублять конфликт.
Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен также объявил, что Дания разрешает Киеву применять истребители F-16, поставляемые Копенгагеном, для ударов по военным целям в РФ. Свое разрешение уже дала и Польша. Глава польского МИД Радослав Сикорский даже подчеркнул, что Варшава готова проводить обучение украинских подразделений на территории Польши.
В Литве же, например, допустили, что Украина может нанести удары и по Белоруссии. На Западе нанесение ударов по российским территориям также поддержали Канада, Латвия, Нидерланды, Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония.
Между тем Италия наоборот запретила Киеву использовать ее оружие для ударов по территории России. Глава итальянского МИД Антонио Таяни отметил, что в Риме надеются на то, что итальянское оружие, отправленное на Украину, будет использоваться исключительно как оборонительное. При этом он подтвердил, что Италия не прекратит военные поставки Киеву.
СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ
После разрешения Запада президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит асимметричный ответ на поставки оружия для ударов по РФ, разместив дальнобойное оружие в регионах, откуда оно будет наносить чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.
Симметричный ответ Западу и Украине анонсировали и ГД РФ. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заметил, что такие решения США никак не скажутся на ходе спецоперации, но если на Западе повышают градус эскалации, то Россия ответит на это соответствующе.
В свою очередь генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой также считает, что Москва ответит Западу и Украине.
«Истребители F-16 ничего не поменяют коренным образом на поле боя. Даже если попытаются запускать что-то по нашей территории, наши ВКС их быстро нейтрализуют. Теоретически долететь до Москвы или Сочи это может, но практически — вряд ли, потому что за сутки наши подразделения ПВО сбивают до 50-70 ракет типа ATACMS и Storm Shadow. Идет отличная тренировка по уничтожению этого управляемого вооружения. Точно также, если они попытаются что-то запустить вглубь нашей территории, конечно, они будут уничтожены. Сейчас нет проблем по уничтожению подобного рода ракет. При этом массовый запуск таких ракет не представляется физически возможным, потому что ограничено количество поставок их носителей», - рассказал он в беседе с НСН.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что мир на Украине должен наступить в результате переговоров, но время для их проведения еще не пришло.
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