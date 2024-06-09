«Симметричный ответ» РФ: На Западе испугались перехода НАТО красной линии на Украине

КРАСНАЯ ЛИНИЯ

Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер заявила изданию due Presse, что снятие запрета НАТО на удары по территории России для Украины является пресечением красной линии. При этом она намекнула на то, что Австрия не собирается «вмешиваться» в решение украинского конфликта.

«Как нейтральное в военном отношении государство, мы не вправе судить о том¸ есть ли у Киева возможность в достаточной степени защитить Харьков от обстрелов с российской границы», - добавила чиновник.

В то же время советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что все «красные линии» украинского конфликта уже исчезли. По его мнению, это говорит о том, что началась эскалация конфликта.