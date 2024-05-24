Туск заявил, что забор на границе с Белоруссией за 400 млн долларов себя не оправдал
24 мая 202401:01
Забор, возведенный в 2022 году на границе Польши и Белоруссии, стоимость которого составила 400 млн долларов, не оправдывает себя, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление польского премьера Дональда Туска.
По его словам, ограждению требуется реконструкция. При этом сделать забор абсолютно непроходимым невозможно.
Ранее стало известно, что Польша собралась расширить забор вдоль границы с Белоруссией. Высота сооружения — пять метров. Конструкция оснащена камерами ночного видения и датчиками движения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru