«Ни бэ ни мэ!»: В Госдуме призвали проверить знание русского языка у всех мигрантов
В 2023 году в Россию приехали более двух миллионов мигрантов, 600 тысяч из них получили патент на работу, сказал НСН Дмитрий Гусев.
В России 16,2 миллиона мигрантов, что составляет 12% всего населения страны, многие мигранты не знают русского языка, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Он призвал устроить тотальную проверку знаний языка у всех мигрантов в России.
Рособрнадзор начнет учитывать случаи, когда у мигрантов нет даже базовых знаний русского языка, а сертификат, подтверждающий владение языком, имеется, следует из приказа ведомства. В случае, если базовых знаний языка нет, им не выдадут рабочий патент (разрешение на работу для иностранцев), вид на жительство или гражданство даже несмотря на наличие сертификата знания русского языка. Гусев заявил, что контроль за мигрантами в России должен быть жестким и повсеместным.
«К нам в стране в прошлом году приехало чуть более двух миллионов трудовых мигрантов, из них только 600 тысяч получили патент, остальные не получили. К нам приезжают бесконтрольно, у нас нет жесткого законодательства, которое позволило бы регулировать приезд сюда и, соответственно, высылку. Мера, о которой мы говорим, одно из мер, которые ужесточают и наводят порядок в системе регулирования пребывания мигрантов в России. Эти правила должны быть жесткими. Нам мигранты нужны, но не в таком количестве. Сегодня мы по мигрантам обгоняем Францию и Америку: у нас 16,2 миллиона мигрантов, что является 12% населения. Все эти люди живут в России фактически бесконтрольно, не подчиняясь нашим законам и увозя наши деньги за границу. Так что любая инициатива по наведению порядка в этой сфере должна быть приветствована. Мы понимаем, что многие мигранты, имеющие сертификат за сданный экзамен по русскому, ни бэ ни мэ ни кукареку, как говорится», - сказал собеседник НСН.
По его словам, проверка знаний русского языка у мигрантов должна быть 100%.
«Провести тотальную проверку мигрантов, у которых есть сертификаты - хорошая задача для наших контролирующих органов. Мигранты ездят домой обратно, потом снова в Россию, мы знаем, где они работают, надо просто на этих предприятиях провести 100% проверку русского языка. Я уверен, что большую часть этих людей мы будем вынуждены отправить домой. Это правильная мера», - заключил депутат.
Ранее Гусев заявил «Радиоточке НСН», что мигранты, приезжающие в Россию, чтобы ничего не делать и оставаться в теневом секторе, должны выдворяться при первом нарушении закона.
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