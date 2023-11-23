В ЕС через Эстонию: Финляндия и Норвегия закрываются от России

Правительство Финляндии решило на месяц, до 23 декабря, закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, оставив лишь один – это самый северный КПП Райя-Йоосепи. Об этом сообщается в заявлении финского правительства.

«Госсовет принял решение закрыть пограничные переходы Куусамо, Салла и Вартиус на восточной границе в пятницу, 24 ноября 2023 года, с 00:00», - говорится в сообщении.

Кроме того, КПП Райя-Йоосепи будет единственным пунктом на сухопутной границе, где будут принимать заявления о предоставлении убежища.

При этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 23 ноября заявил, что королевство тоже может закрыть КПП на границе с Россией. Во время выступления на конференции картеля LO Stats политика спросили, уместно ли последовать финскому примеру и закрыть границу.

«Если будет надо», - сказал он и подчеркнул, что Норвегия внимательно следит за ситуацией в Финляндии и Эстонии.