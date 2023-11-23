В ЕС через Эстонию: Финляндия и Норвегия закрываются от России
Кабмин Финляндии решил закрыть все КПП на границе с РФ, кроме одного. Грузовой трафик практически остановится, однако россияне смогут попасть в ЕС через Эстонию.
Правительство Финляндии решило на месяц, до 23 декабря, закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, оставив лишь один – это самый северный КПП Райя-Йоосепи. Об этом сообщается в заявлении финского правительства.
«Госсовет принял решение закрыть пограничные переходы Куусамо, Салла и Вартиус на восточной границе в пятницу, 24 ноября 2023 года, с 00:00», - говорится в сообщении.
Кроме того, КПП Райя-Йоосепи будет единственным пунктом на сухопутной границе, где будут принимать заявления о предоставлении убежища.
При этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 23 ноября заявил, что королевство тоже может закрыть КПП на границе с Россией. Во время выступления на конференции картеля LO Stats политика спросили, уместно ли последовать финскому примеру и закрыть границу.
«Если будет надо», - сказал он и подчеркнул, что Норвегия внимательно следит за ситуацией в Финляндии и Эстонии.
ПРИЧИНЫ И РЕАКЦИЯ РОССИИ
Ещё 18 ноября власти Финляндии приняли решение закрыть четыре пограничных пункта на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» с финской стороны, которые соответствуют погранпереходам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» со стороны России.
Финские власти объясняли, что решение было принято из-за резкого увеличения числа граждан из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Финляндию со стороны России без необходимых документов. При этом финская таможня заявляла, что грузовой трафик между Финляндией и Россией практически остановится.
МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там указали, что принятое финскими властями решение провокационное и может еще больше обострить отношения между странами.
При этом 22 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва проработает ответ в случае, если Финляндия предпримет решение закрыть новые пункты пропуска на российско-финляндской границе.
«Она будет проработана в нашем внутриведомственном формате», - говорила Захарова.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИЯН
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал НСН, что российско-финская граница не представляет никакой туристической ценности, поскольку туризм для россиян на территории Финляндии запрещен в 2021 году. По его словам, теперь транзитом на территорию Евросоюза можно попасть через Эстонию.
«Через территорию Финляндии разрешены только транзитные путешествия в Италию, Францию, Грецию и другие страны, которые выдают туристические визы. Таковы решения финских властей и их соседей, в частности, Прибалтики. Так что никакой туристической ценности российско-финская граница не представляла. Финляндия оставалась крупнейшим из наземных переходов на территорию Евросоюза. Требования к проезду через территорию Эстонии гораздо жестче, чем через территорию Финляндии. Там большой процент отказов. Поэтому многие и пользовались финской границей, поскольку она гораздо лояльнее относилась к праву проезда», - сказал Мурадян.
В свою очередь гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью НСН заявил, что Финляндия в марте 2022 года перестала быть важным транзитным пунктом для России. По его словам, грузы теперь поступают в страну через Белоруссию и страны Прибалтики.
«С марта 2022 года торговый поток с Финляндией регрессировал серьезными темпами. На текущий момент поток грузов незначительный, поэтому в Хельсинки и пошли на такие меры. Это больше политическое решение, чем практическое, потому что останавливать нечего, не так много грузов. Несанкционные товары как ввозились, так и будут ввозиться, они продолжают идти из Европы. Они идут через Прибалтику и через Белоруссию. Если мы говорим про товары, которые попали под санкции, их поток через российскую таможню из ЕС давно иссяк. У нас есть альтернативные маршруты для поставок таких товаров, помогает Турция, некоторые страны Центральной Азии. Те товары, которые шли через Финляндию, они будут следовать через Прибалтику и Белоруссию», - сказал Властопуло.
При этом эксперты рассуждают о том, как долго Финляндия оставит КПП закрытыми. Младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в интервью НСН выразил мнение, что открыть пропускные пункты Финляндия сможет только после окончания спецоперации на Украине.
«Это действительно надолго. Это не какая-то краткосрочная мера, иначе ее не было бы смысла вводить. Когда закончится спецоперация, в мире все изменится, тогда будем смотреть на ситуацию... Это действия Финляндии в рамках общего западного курса: это и вступление в НАТО, и реакция на события на Украине. У них было одно правительство и оно делало одно, пришло другое – делает то же самое… Если от перестановки слагаемых сумма не меняется, то, наверное, этим всем руководят не из Финляндии», - сказал Плюснин.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя закрытие КПП на границе РФ и Финляндии, заявил, что русофобская позиция финских властей вызывает у Москвы сожаление. По словам Пескова, у России с Финляндией раньше были «давние добрые отношения», передает «Радиоточка НСН».
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