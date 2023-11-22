«Нервный транзит»: Финляндия перекрывает россиянам путь в Европу

Хельсинки и Москва пытаются договориться о пропуске на границах двух стран. Глава правительства Финляндии Петтери Орло заявил, что Хельсинки провел переговоры с Москвой по ситуации на границе и беженцам из стран Африки и Ближнего Востока.

По словам Орло, переговоры прошли безуспешно. Прогресса между сторонами достигнуто не было, констатировал политик.

Глава правительства допустил принятие новых ограничений при ухудшении ситуации с беженцами на границе. Финляндия может в короткие сроки полностью закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты, добавил он.

Финляндия уже приняла несколько отрицательных решений в отношении мигрантов, которые просят предоставить им убежище, сообщил глава отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинен.

Прохождение границы между РФ и Финляндией через пункт пропуска «Салла» в Мурманской области ожидают около 300 человек, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, иностранцы ждут несколько дней. Власти области обустроили пункты обогрева. Люди могут погреться, принять пищу или выпить горячего чая. Чибис считает, что вина за возникновение затора лежит на финской стороне.

Власти Финляндии приняли решение закрыть с 18 ноября четыре пограничных пункта на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» с финской стороны, которые соответствуют погранпереходам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» со стороны России. Финская таможня заявила, что грузовой трафик между Финляндией и Россией практически остановится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на этом фоне заявил, что Финляндия выбрала путь конфронтации и разрушения двусторонних отношений. Решение закрыть границу он назвал большой ошибкой.