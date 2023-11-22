«Нервный транзит»: Финляндия перекрывает россиянам путь в Европу
Власти Финляндии приняли решение закрыть четыре пограничных пункта на границе с Россией, в короткие сроки страна грозится закрыть все оставшиеся КПП.
Хельсинки и Москва пытаются договориться о пропуске на границах двух стран. Глава правительства Финляндии Петтери Орло заявил, что Хельсинки провел переговоры с Москвой по ситуации на границе и беженцам из стран Африки и Ближнего Востока.
По словам Орло, переговоры прошли безуспешно. Прогресса между сторонами достигнуто не было, констатировал политик.
Глава правительства допустил принятие новых ограничений при ухудшении ситуации с беженцами на границе. Финляндия может в короткие сроки полностью закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты, добавил он.
Финляндия уже приняла несколько отрицательных решений в отношении мигрантов, которые просят предоставить им убежище, сообщил глава отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинен.
Прохождение границы между РФ и Финляндией через пункт пропуска «Салла» в Мурманской области ожидают около 300 человек, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, иностранцы ждут несколько дней. Власти области обустроили пункты обогрева. Люди могут погреться, принять пищу или выпить горячего чая. Чибис считает, что вина за возникновение затора лежит на финской стороне.
Власти Финляндии приняли решение закрыть с 18 ноября четыре пограничных пункта на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» с финской стороны, которые соответствуют погранпереходам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» со стороны России. Финская таможня заявила, что грузовой трафик между Финляндией и Россией практически остановится.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на этом фоне заявил, что Финляндия выбрала путь конфронтации и разрушения двусторонних отношений. Решение закрыть границу он назвал большой ошибкой.
Источники Iltalehti также утверждают, что финское правительство намерено приостановить приём заявлений о предоставлении убежища на сухопутной границе с Россией. Подать их можно будет только в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
20 ноября в Финляндии жители города Лаппеенранта, который находится на юго-востоке страны, собрались на митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Митингующие пожаловались, что у них были запланированы визиты к врачам, встречи с родственниками. У кого-то в РФ больные, нуждающиеся в уходе. Люди попросили открыть хотя бы один КПП в юго-восточной части Финляндии.
ЛОГИСТИКА: ВОЗИТЬ НЕЧЕГО
Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в беседе с НСН подчеркнул, что Финляндия в марте 2022 года перестала быть важным транзитным пунктом для России, грузы теперь поступают в страну через Белоруссию и страны Прибалтики.
«С марта 2022 года торговый поток с Финляндией регрессировал серьезными темпами. На текущий момент поток грузов незначительный, поэтому в Хельсинки и пошли на такие меры. Это больше политическое решение, чем практическое, потому что останавливать нечего, не так много грузов», - отметил он.
По его словам, товары, которые поступали через Финляндию, теперь будут отправляться через Белоруссию и страны Прибалтики.
«Несанкционные товары как ввозились, так и будут ввозиться, они продолжают идти из Европы. Они идут через Прибалтику и через Белоруссию. Если мы говорим про товары, которые попали под санкции, их поток через российскую таможню из ЕС давно иссяк. У нас есть альтернативные маршруты для поставок таких товаров, помогает Турция, некоторые страны Центральной Азии. Те товары, которые шли через Финляндию, они будут следовать через Прибалтику и Белоруссию», - резюмировал собеседник НСН.
ТУРИЗМ: 400 ТЫСЯЧ РОССИЯН
Со своей стороны, вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал НСН, что российско-финская граница не представляет никакой туристической ценности, поскольку туризм для россиян на территории Финляндии запрещен в 2021 году.
«Через территорию Финляндии разрешены только транзитные путешествия в Италию, Францию, Грецию и другие страны, которые выдают туристические визы. Таковы решение финских властей и их соседей, в частности, Прибалтики. Так что никакой туристической ценности российско-финская граница не представляла. На территорию Финляндии могли въезжать россияне с документами, отличными от туристических виз: видом на жительство, семейными визами, рабочими визами. При этом транзитное пересечение финнов нервировало, злило, и все идет к тому, что они наглухо закроют всю границу. Финляндия оставалась крупнейшим из наземных переходов на территорию Евросоюза. Транзитом через Финляндию ежегодно проезжали не менее 400 тысяч россиян», — сказал Мурадян.
Теперь, по словам собеседника НСН, транзитом на территорию Евросоюза можно попасть через Эстонию.
«Требования к проезду через территорию Эстонии гораздо жестче, чем через территорию Финляндии. Там большой процент отказов. Пропускают лиц, обладающих либо вторым гражданством, либо видом на жительство. Все остальные проездные визовые формальности игнорируются. Поэтому многие и пользовались финской границей, поскольку она гораздо лояльнее относилась к праву проезда. Теперь это право, судя по всему, будет закрыто. У России не останется формальных вариантов сухопутного путешествия, например, на территорию Франции, если не считать заезды через сопредельное государство — Белоруссию», — подытожил он.
При этом 20 ноября глава пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар не исключил, что республика частично или полностью закроет пункты пропуска на границе с Россией. Чиновник объяснил возможное решение проблемой нелегальной миграции.
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