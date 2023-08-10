Нервы не выдержат: На границе Польши и Белоруссии допустили вооруженный конфликт

По мере приближения к парламентским выборам в Польше (назначены на 15 октября) ситуация на белорусско-польской границе будет обостряться, заявил ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН. Он отметил, что возможны обвинения Минска в нарушении границы, после чего Варшава может начать вооруженный конфликт.

Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна намерена разместить 10 тысяч военных на востоке страны для охраны границы с Белоруссией. Он уточнил, что четыре тысячи военных будут непосредственно поддерживать погранохрану, а шесть тысяч «будет в регионе». По словам Алесина, скоро Варшава будет обвинять Минск в фальшивых провокациях на границе.