Нервы не выдержат: На границе Польши и Белоруссии допустили вооруженный конфликт
Власти Польши специально раскачивают ситуацию перед выборами, отметил в эфире НСН белорусский военный аналитик Александр Алесин. По его словам, скоро Польша может сосредоточить у границы авиационные силы.
По мере приближения к парламентским выборам в Польше (назначены на 15 октября) ситуация на белорусско-польской границе будет обостряться, заявил ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН. Он отметил, что возможны обвинения Минска в нарушении границы, после чего Варшава может начать вооруженный конфликт.
Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна намерена разместить 10 тысяч военных на востоке страны для охраны границы с Белоруссией. Он уточнил, что четыре тысячи военных будут непосредственно поддерживать погранохрану, а шесть тысяч «будет в регионе». По словам Алесина, скоро Варшава будет обвинять Минск в фальшивых провокациях на границе.
«По мере приближения к выборам ситуация будет обостряться. Будут заявления о якобы нарушении польских границ, о том, что Беларусь поддерживает и сознательно направляет мигрантов. Будут передвижения дополнительных польских войск, возможно сосредоточение еще и авиационных сил поблизости от границы. Конечно, здесь есть большая потенциальная опасность. Не исключена возможность пограничных вооруженных конфликтов, когда нервы у кого-то не выдержат на польской стороне. Особенно в ситуации, когда поддерживается такой психоз», – сказал Алесин.
Он отметил, что Польша разместила на границе военных в том числе из-за мигрантов, которые «просачиваются» в страну в большом количестве. По словам Алесина, Варшава обвиняет Минск в том, что он якобы транспортирует мигрантов к белорусско-польской границе и облегчает им переход.
«Согласно официальным заявлениям, эта мера направлена против мигрантов, которые начали в большом количестве просачиваться в Польшу. Официальные круги считают, что Беларусь сознательно транспортирует мигрантов к белорусско-польской границе и облегчает им переход. Даже есть сообщения польских газет, что белорусы вскрывают забор, направляют в эти отверстия мигрантов, тем самым ведя гибридную войну. Это классический маневр: обострить ситуацию вне страны для того, чтобы отвлечь внимание избирателей от косяков правящей партии», - указал собеседник НСН.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что у Польши есть серьезные сдерживающие факторы от развязывания вооруженного конфликта на границе. По его словам, этими факторами являются региональная группировка войск РФ и Белоруссии и российское тактическое ядерное оружие.
«Если взять реальное соотношение сил, то наличие на территории Беларуси подразделений региональной группировки войск РФ, а также российского тактического ядерного оружия… То это является достаточно сдерживающим фактором, чтобы предостеречь руководителей Польши от реального вторжения в приграничные регионы Беларуси. США также не очень заинтересованы в том, чтобы здесь возникла напряженность, все-таки их интерес смещается в Азию, их сейчас больше беспокоит Тайвань. Об этом говорит то, что часть ресурсов, предназначенных для Украины, перемещается туда», - резюмировал Алесин.
Ранее, в конце июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждал, что около 100 бойцов группы «Вагнера» двигаются в сторону государства. Он отмечал, что у польского руководства есть данные, что бойцы двинулись в сторону Сувалкского коридора. Еще Моравецкий допускал, что «вагнеровцы» могут маскироваться под белорусских пограничников, сообщает «Радиоточка НСН».
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