Польша завершит проект укрепления границы с Россией и Белоруссией к 2028 году

До этого польский премьер Дональд Туск заявил, что забор, возведенный в 2022 году на границе Польши и Белоруссии, стоимость которого составила 400 млн долларов, не оправдывает себя. По его словам, ограждению требуется реконструкция. При этом сделать забор абсолютно непроходимым невозможно.

Ранее стало известно, что Польша собралась расширить забор вдоль границы с Белоруссией. Высота сооружения — пять метров. Конструкция оснащена камерами ночного видения и датчиками движения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

