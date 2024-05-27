Польша завершит проект укрепления границы с Россией и Белоруссией к 2028 году
Польша завершит проект укрепления границы с Россией и Белоруссией к 2028 году, заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, выступая с официальным докладом.
По его словам, материальные затраты проекта оцениваются в 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Он также подчеркнул, что Польша хочет, чтобы Евросоюз вложился финансово в этот проект, который обеспечит и «безопасность всего Евросоюза».
До этого польский премьер Дональд Туск заявил, что забор, возведенный в 2022 году на границе Польши и Белоруссии, стоимость которого составила 400 млн долларов, не оправдывает себя. По его словам, ограждению требуется реконструкция. При этом сделать забор абсолютно непроходимым невозможно.
Ранее стало известно, что Польша собралась расширить забор вдоль границы с Белоруссией. Высота сооружения — пять метров. Конструкция оснащена камерами ночного видения и датчиками движения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru