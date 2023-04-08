Государство Украина? Что ждет страну после СВО

Украинские власти никогда не отдадут свои территории, заявил «Радиоточке НСН» зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Рассуждения на тему раздела Украины нам подбрасывают для нашего отвлечения и самоуспокоения, что якобы есть перспективы того, что Запад согласен на раздел Украины в какой-то пропорции. Для того чтобы полностью ликвидировать государство Украина, потребуются слишком большие силы, вряд ли это осуществимо. Что реально – это не договориться о каком-то разделе Украины, потому что никто с нами такую договоренность не напишет, а занять как можно больше территорий для того, чтобы потом договориться о прекращении огня. В мирный договор с оставшейся Украиной или Западом я не верю», - сказал он.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в годовщину начала спецоперации призвал отодвинуть границы угроз России как можно дальше, даже если это будут рубежи Польши, передает «Радиоточка НСН».