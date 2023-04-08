Государство Украина? Что ждет страну после СВО
Останется ли Украина как государство в современной истории или исчезнет с карты мира после СВО? На ее территорию претендуют соседние западные государства.
Украина не нужна «никому на планете», поэтому страна исчезнет, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Украина не нужна России. Ведь недоукраина – и не страна вовсе, а облако в штанах. <...> Кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР», — указал Медведев.
Украинская государственность может исчезнуть в ближайшие годы, заявил советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передают СМИ.
Украина рискует исчезнуть с политической карты мира, если не выйдет на границы 1991 года, заявил чиновник.
По его словам, если официальный Киев не сможет вернуть утраченные территории, то должен признать поражение. Подоляк отвел Украине в ее текущем виде несколько лет.
Он отметил, что уехавшие из страны граждане не хотят возвращаться обратно. При этом советник офиса Зеленского призвал готовиться к продолжению боевых действий.
Украинские власти никогда не отдадут свои территории, заявил «Радиоточке НСН» зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Рассуждения на тему раздела Украины нам подбрасывают для нашего отвлечения и самоуспокоения, что якобы есть перспективы того, что Запад согласен на раздел Украины в какой-то пропорции. Для того чтобы полностью ликвидировать государство Украина, потребуются слишком большие силы, вряд ли это осуществимо. Что реально – это не договориться о каком-то разделе Украины, потому что никто с нами такую договоренность не напишет, а занять как можно больше территорий для того, чтобы потом договориться о прекращении огня. В мирный договор с оставшейся Украиной или Западом я не верю», - сказал он.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в годовщину начала спецоперации призвал отодвинуть границы угроз России как можно дальше, даже если это будут рубежи Польши, передает «Радиоточка НСН».
Украина может стать частью нового польского государства после окончания конфликта с Россией. Такое мнение в статье для газеты Rzeczpospolita выразил обозреватель Томаш Гжегож Гроссе.
По его словам, в Польше обсуждают воссоздание Речи Посполитой. Речь идет о расширении сотрудничества с Украиной и другими странами региона, объяснил он.
Обозреватель считает, что в случае интеграции Украины в польскую государственность вопрос вступления Киева в НАТО и Евросоюз решится сам собой.
Соединенные Штаты и их партнеры хотят завершить конфликт вокруг Украины с помощью мирных переговоров, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на National Review.
При этом вероятен раздел страны надвое. По данным издания, активность западных стран в отношении Киева продолжит уменьшаться, пока правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским не поставят перед фактом. Тогда Украине будет предложен сценарий мирного урегулирования, из-за чего бывшая советская республика может начать делиться на две части. Труднее всего возможный раздел Украины дастся Польше и странам Прибалтики.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что Москва предлагает Киеву «корейский сценарий» окончания военного конфликта. Об этом он заявил в телемарафоне «Единые новости».
По словам Данилова, этот вариант предусматривает раздел страны и юридическое оформление утраты Украины восточных территорий.
«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы»,— цитирует секретаря СНБО «Коммерсантъ».
По 38-й параллели северной широты проходит граница между Северной и Южной Кореей.
Еще в конце марта прошлого года э кс-депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал показанную в эфире польского телеканала TVP1 карту раздела Украины. В составе Польши обозначены Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины. К Румынии отнесли Черновицкую область, а в состав Венгрии вошел регион Закарпатья. В составе России отмечены Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области, а также республики Донбасса, отмечает «Радиоточка НСН».
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