СМИ: Россия возьмет Киев после падения военной системы Украины

По данным издания, это произойдет по другому сценарию, который Москва считает наиболее вероятным. Чтобы украинская столица пала, ее прежде нужно сделать очень уязвимой. Россия четко следует намеченному плану. Многие считают этот сценарий крайне вероятным.

При этом все будет зависеть от того, станет ли битва за Киев последней большой битвой или город будет лишь тем местом, где наметившийся потенциальный крах Украины станет всем очевиден. Но если одновременно посыплется фронт, логистика, ПВО, политическое руководство и внешняя поддержка, то Киев станет очень уязвим, и даже не потребуется традиционного захвата улица за улицей. До столицы должна пасть Украина как организованная военная система.

Ранее стало известно, что Украине придется отказаться от идеи захвата Донбасса из-за продвижения российских сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

