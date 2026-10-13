Очередная катастрофа? На пляжах краснодарского Абрау-Дюрсо обнаружили птиц в мазуте

На черные пятна в воде жалуются и отдыхающие. По словам очевидцев, волонтёры также находят на берегу замазученных птиц. Местные жители считают, что нефтепродукты могли вытечь из танкера, который стоит недалеко от берега. Судно AFRAMAX RIO несколько дней назад загорелось в Черном море. Тогда власти заявили, что разлива нефти нет. При этом экологи указали, что из-за глушилок не смогли получить спутниковые данные и оценить последствия пожара.

Одна из волонтеров рассказала, что после двух дней штиля в море появились волны. Рыбаки вынимают снасти в мазуте. Также в нефтепродуктах животные и люди. Она обратилась в администрацию Краснодарского края и Абрау-Дюрсо, но ответа пока не получила. Волонтёры пытаются самостоятельно отмывать птиц.

Об испачканных мазутом животных также сообщали очевидцы в районе Лазаревского, Геленджике и Сосновке. При этом в Оперштабе Краснодарского края опровергли информацию о замазученных птицах в Сочи.

На танкере, который загорелся вблизи Сочи, может быть до 90 тысяч тонн нефти, при ЧП у Анапы в сумме было девять тысяч тонн, сообщил эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН.

