Очередная катастрофа? На пляжах краснодарского Абрау-Дюрсо обнаружили птиц в мазуте
На пляжах краснодарского Абрау-Дюрсо обнаружили птиц в мазуте, сообщают «Осторожно, новости».
На черные пятна в воде жалуются и отдыхающие. По словам очевидцев, волонтёры также находят на берегу замазученных птиц. Местные жители считают, что нефтепродукты могли вытечь из танкера, который стоит недалеко от берега. Судно AFRAMAX RIO несколько дней назад загорелось в Черном море. Тогда власти заявили, что разлива нефти нет. При этом экологи указали, что из-за глушилок не смогли получить спутниковые данные и оценить последствия пожара.
Одна из волонтеров рассказала, что после двух дней штиля в море появились волны. Рыбаки вынимают снасти в мазуте. Также в нефтепродуктах животные и люди. Она обратилась в администрацию Краснодарского края и Абрау-Дюрсо, но ответа пока не получила. Волонтёры пытаются самостоятельно отмывать птиц.
Об испачканных мазутом животных также сообщали очевидцы в районе Лазаревского, Геленджике и Сосновке. При этом в Оперштабе Краснодарского края опровергли информацию о замазученных птицах в Сочи.
На танкере, который загорелся вблизи Сочи, может быть до 90 тысяч тонн нефти, при ЧП у Анапы в сумме было девять тысяч тонн, сообщил эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россияне не успевают платить по кредитам и ипотеке из-за потери доступа к «Яндекс Пэй»
- Очередная катастрофа? На пляжах краснодарского Абрау-Дюрсо обнаружили птиц в мазуте
- Политолог: Зеленский исчез после призыва Трампа к выборам на Украине
- Названы российские города с самой высокой скоростью интернета 5G
- МВД не нашло ничего незаконного в словах Стерлигова о порке жён и клеймении блудниц
- Жители Баку протестуют из-за запрета на ношение хиджабов в школе
- Экс-глава Сербии Вучич допустил, что Трамп будет укреплять связи с Россией
- Европейский союз не смог собрать десять кораблей для миссии в Красном море
- Дмитриев назвал критику дизельной сделки между Россией и США лицемерием
- Минсельхоз США снизил прогноз экспорта пшеницы из России на 3 млн тонн