Джонсон заступился за РФ, упрекнув премьера Британии во лжи о Brexit

По его словам, сразу после назначения главой Министерства иностранных дел он запросил информацию об этом у спецслужб. «Либо службы безопасности изменили свою точку зрения, что было бы очень странно, либо [премьер Британии Эндрю] Бернэм лжет о том, что ему сказали», - указал Джонсон.

Так он прокомментировал заявление главы британского правительства, который обвинил Россию во вмешательстве в референдум. По словам Бернэма, подтверждение этому он получил после вступления в должность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

