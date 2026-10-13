Джонсон заступился за РФ, упрекнув премьера Британии во лжи о Brexit

Британская службы безопасности не нашли доказательств вмешательства Москвы и любой другой страны в референдум 2016 года о выходе королевства из Евросоюза (Brexit), сообщил в соцсети Х экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

Brexit нерушимый: Почему Лондон не вернётся в ЕС

По его словам, сразу после назначения главой Министерства иностранных дел он запросил информацию об этом у спецслужб. «Либо службы безопасности изменили свою точку зрения, что было бы очень странно, либо [премьер Британии Эндрю] Бернэм лжет о том, что ему сказали», - указал Джонсон.

Так он прокомментировал заявление главы британского правительства, который обвинил Россию во вмешательстве в референдум. По словам Бернэма, подтверждение этому он получил после вступления в должность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияBrexitБорис ДжонсонВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры