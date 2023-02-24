Зеленский признался, что не знает о водной границе России и США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не граничит с США, передают СМИ.
В ходе пресс-конференции Зеленский сказал, что единственной страной, которая могла бы выдержать в противостоянии с РФ, является США.
«Но у них нет границ с Российской Федерацией», - добавил президент Украины.
Россия и США имеют водную границу в Беринговом проливе. Со стороны РФ находится Чукотка, со стороны Соединенных Штатов - Аляска.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал план Китая по мирному урегулированию. По его мнению, инициатива Пекина приведет к разделу страны, а Киев останется в роли проигравшего, сообщает НСН.
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