Зеленский признался, что не знает о водной границе России и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не граничит с США, передают СМИ.

В ходе пресс-конференции Зеленский сказал, что единственной страной, которая могла бы выдержать в противостоянии с РФ, является США.

«Но у них нет границ с Российской Федерацией», - добавил президент Украины.

Россия и США имеют водную границу в Беринговом проливе. Со стороны РФ находится Чукотка, со стороны Соединенных Штатов - Аляска.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал план Китая по мирному урегулированию. По его мнению, инициатива Пекина приведет к разделу страны, а Киев останется в роли проигравшего, сообщает НСН.

