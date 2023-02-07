Медведев назвал «хотелками» заявления о «корейском сценарии» для Украины

Ранее бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания кризиса может повторить «корейский сценарий». При этом экс-советник отметил, что исход ситуации для Киева может быть совсем не таким, как предполагалось несколько месяцев назад.

По мнению Медведева, разговоры о подобном сценарии – «просто хотелки» украинской стороны.

«Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. <...> Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны», — указал политик.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Киев «стеснительно пробросил тезис» о невозможности победы Украины и о том, что страну «в лучшем случае» ожидает раздел на части.

