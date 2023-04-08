Медведев: Украина никому не нужна и поэтому исчезнет

Как отметил Медведев, Украина «не нужна» Европе: поддержка Киева «по велению американского ментора» уже спровоцировала взлет инфляции, рост цен на электроэнергию, «загнивание бизнеса». Кроме того, Украина не нужна США.

«Рядовые американцы совершенно не понимают, вообще, что такое "Украина" и где "оно" находится. <...> Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404? <...> И они рано или поздно спросят за это», — подчеркнул Медведев.

Кроме того, Украиной не интересуются в Африке и Латинской Америке. По словам Медведева, выделяемых Киеву средств хватило бы на многие программы по социальному развитию этих регионов, и местные жители, страдающие от голода и отсутствия доступа к образованию и медицине, не понимают, «зачем тратить средства на поддержку мифической страны».

Также зампред СБ отметил, что в Азии понимают, что предпримет коллективный Запад после того, как «справится» с Россией. Поэтому на призывы к поддержке Киева в регионе отвечают равнодушием.

«Украина не нужна России. Ведь недоукраина – и не страна вовсе, а облако в штанах. <...> Кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР», — указал Медведев.

Политик добавил, что Украина не нужна самим украинцам. Из-за действий властей население живет «в тревоге и страхе» и скитается по другим странам, «лишь бы было тихо и кормили сытно».

