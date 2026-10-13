В Госдуме предложили предоставить бойцам СВО бесплатный доступ в бизнес-залы

Участникам специальной военной операции и ветеранам с инвалидностью необходимо предоставить возможность бесплатно пользоваться бизнес-залами в аэропортах и вокзалах, сообщил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В Энгельсе призвали к отставке вице-губернатора за снижение выплаты семьям погибших бойцов

По его словам, закон уже предусматривает бесплатный проезд в служебных целях, также бойцы СВО получили возможность бесплатно выбирать удобные места в самолетах во время приобретения билета. Однако, как считает депутат, уровень комфорта бойцов нужно повышать.

«Почему бы ему не дать такую возможность? Да он же потом, кровью заслужил это право», — отметил Миронов.

Ранее фигуранты дела о хищениях у бойцов СВО в «Шереметьево» получили сроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры