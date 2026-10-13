В Госдуме предложили предоставить бойцам СВО бесплатный доступ в бизнес-залы
Участникам специальной военной операции и ветеранам с инвалидностью необходимо предоставить возможность бесплатно пользоваться бизнес-залами в аэропортах и вокзалах, сообщил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
По его словам, закон уже предусматривает бесплатный проезд в служебных целях, также бойцы СВО получили возможность бесплатно выбирать удобные места в самолетах во время приобретения билета. Однако, как считает депутат, уровень комфорта бойцов нужно повышать.
«Почему бы ему не дать такую возможность? Да он же потом, кровью заслужил это право», — отметил Миронов.
Ранее фигуранты дела о хищениях у бойцов СВО в «Шереметьево» получили сроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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