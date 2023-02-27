В офисе Зеленского допустили исчезновение Украины как государства
Украинская государственность может исчезнуть в ближайшие годы, заявил советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передают СМИ.
Украина рискует исчезнуть с политической карты мира, если не выйдет на границы 1991 года, заявил чиновник.
По его словам, если официальный Киев не сможет вернуть утраченные территории, то должен признать поражение. Подоляк отвел Украине в ее текущем виде несколько лет.
Он отметил, что уехавшие из страны граждане не хотят возвращаться обратно. При этом советник офиса Зеленского призвал готовиться к продолжению боевых действий.
Подоляк ранее раскритиковал план Китая по урегулированию на Украине. По его мнению, реализация инициативы Пекина приведет к разделу страны, сообщает НСН.
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