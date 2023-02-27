В офисе Зеленского допустили исчезновение Украины как государства

Украина рискует исчезнуть с политической карты мира, если не выйдет на границы 1991 года, заявил чиновник.

По его словам, если официальный Киев не сможет вернуть утраченные территории, то должен признать поражение. Подоляк отвел Украине в ее текущем виде несколько лет.

Он отметил, что уехавшие из страны граждане не хотят возвращаться обратно. При этом советник офиса Зеленского призвал готовиться к продолжению боевых действий.

Подоляк ранее раскритиковал план Китая по урегулированию на Украине. По его мнению, реализация инициативы Пекина приведет к разделу страны, сообщает НСН.

