В офисе Зеленского допустили исчезновение Украины как государства

Украинская государственность может исчезнуть в ближайшие годы, заявил советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передают СМИ.

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Украина рискует исчезнуть с политической карты мира, если не выйдет на границы 1991 года, заявил чиновник.

По его словам, если официальный Киев не сможет вернуть утраченные территории, то должен признать поражение. Подоляк отвел Украине в ее текущем виде несколько лет.

Он отметил, что уехавшие из страны граждане не хотят возвращаться обратно. При этом советник офиса Зеленского призвал готовиться к продолжению боевых действий.

Подоляк ранее раскритиковал план Китая по урегулированию на Украине. По его мнению, реализация инициативы Пекина приведет к разделу страны, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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