Переговоры без условий? Россия и Запад обмениваются сигналами о готовности к диалогу по Украине

Публицист Мэттью Пэррис заявил, что Запад намерен участвовать в мирных переговорах России и Украины, и Киев должен это понимать, написал автор в колонке на сайте газеты The Times.

По его мнению, на будущих переговорах Украины с Россией у Запада есть свой интерес в определении параметров мирного договора. И это относится к любому подобному решению.

«Наступает время, когда мы должны будем сказать больше. Должен наступить день — и пусть это произойдет в ближайшее время, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия. Но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться. Это будут силы Запада, возглавляемые президентом США», — цитирует американского публициста Газета.ru.