Переговоры без условий? Россия и Запад обмениваются сигналами о готовности к диалогу по Украине
Дипломаты и военные в России расходятся об инструментах для понуждения Киева сесть за стол переговоров с Москвой.
Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Как отметил дипломат в интервью телеканалу «Звезда», любые военные действия заканчиваются переговорами.
Публицист Мэттью Пэррис заявил, что Запад намерен участвовать в мирных переговорах России и Украины, и Киев должен это понимать, написал автор в колонке на сайте газеты The Times.
По его мнению, на будущих переговорах Украины с Россией у Запада есть свой интерес в определении параметров мирного договора. И это относится к любому подобному решению.
«Наступает время, когда мы должны будем сказать больше. Должен наступить день — и пусть это произойдет в ближайшее время, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия. Но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться. Это будут силы Запада, возглавляемые президентом США», — цитирует американского публициста Газета.ru.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что его коллега в США Джо Байден испытывает озабоченность относительно необходимости прекращения боевых действий на Украине.
Накануне лидеры Бразилии и США провели переговоры в Вашингтоне. По словам да Силвы, он сообщил коллеге о необходимости создания группы стран, которые прямо или косвенно не вовлечены в украинский кризис, «с тем, чтобы мы могли найти возможности достижения мира».
«Я почувствовал, что президент Байден испытывает ту же озабоченность», — приводит слова политика ТАСС.
При этом США и партнеры уже пообещали Киеву боевые танки, но этого оказалось недостаточно. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк позже сообщил, что поставка истребителей Запада и другой авиатехники Киеву – это «активная опция на столе переговоров».
«Остался единственный инструмент, которого у нас еще нет, но который нам очень нужен, чтобы закрыть небо – это истребители, а также штурмовая авиация или ударные вертолеты, такие как Apache, для того чтобы прикрывать наши штурмовые бригады. Это уже абсолютно активная опция на столе переговоров. Об этом постоянно говорят на разных уровнях: и публично, и непублично. И срок, ну, срок – недели», — сказал политик.
Издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на двух немецких политиков писало, что президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу оценить, насколько Россия и Украина готовы к мирным переговорам. Бернс посетил столицы двух стран и предложил Киеву «мир в обмен на землю», а Москве — «землю в обмен на мир». Отмечалось, что под «землей» подразумевались 20% украинской территории. Однако, по данным издания, обе стороны отказались.
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил НСН, что необходимо занять как можно больше территорий и затем вести с Украиной переговоры о прекращении огня.
«Что реально – это не договориться о каком-то разделе Украины, потому что никто с нами такую договоренность не напишет, а занять как можно больше территорий для того, чтобы потом договориться о прекращении огня. В мирный договор с оставшейся Украиной или Западом я не верю.Они не будут легитимизировать то, что мы сумеем завоевать. В лучшем случае они пойдут на такое же прекращение огня, как между Южной и Северной Кореей», - сказал депутат.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Госдепе готовы поддержать смягчение санкций против России ради серьёзных переговоров по Украине и вывода оттуда войск, сообщает RT.
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