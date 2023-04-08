Глава парламента Крыма назвал лучший способ урегулирования конфликта на Украине

«Есть среди них [регионов] слишком глубоко вписанные в проект несостоявшегося, обанкротившегося украинского государства. А имеются и традиционно русские земли – юго-восток всегда тяготел к России и всегда являлся очень важной частью русского мира», — отметил политик.

По мнению Константинова, Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области должны быть под контролем России в форме от «союзного государства» до «субъекта федерации». Западные регионы сейчас «инфицированы русофобией», и им стоит самостоятельно разбираться «с прошлым, с настоящим» и проектировать свое будущее.

«Единственным нашим условием для них должно быть искоренение нацизма как общепризнанной преступной идеологии и запрет на его возрождение в будущем», — подчеркнул глава крымского парламента.

Константинов добавил, что в центральной части Украины следовало бы создать нейтральное государственное образование, «без права вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз». По словам политика, предложенный им вариант урегулирования гарантирует защиту от продолжения конфликта и выведет из-под удара «все то, что в совокупности называется русским миром».

