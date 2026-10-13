Россияне не успевают платить по кредитам и ипотеке из-за потери доступа к «Яндекс Пэй»

Юлия из Москвы держала на счёте в «Яндекс Пэй» около 850 тыс. рублей. Она в декрете, воспитывает двоих детей и параллельно работает в маркетинге. На счёт переводила зарплату, пособия по уходу за ребёнком, деньги на развитие бизнеса и финансовую подушку. Из-за сбоя она не смогла осуществить платёж по кредиту в другом банке.

«Через пару дней — ипотека. Деньги вроде бы есть, пишут, что они „в безопасности“, но воспользоваться ими невозможно. Я уже дошла до абсурдной ситуации: мне приходится думать, идти ли брать новый кредит», — рассказала Юлия.

Другой банк разрешил ей разово изменить дату платежа по ипотеке, но посоветовал заранее перевести деньги «во избежание просрочки»: «Помимо кредита и ипотеки, сейчас мне нужно покупать еду и оплачивать детский сад. Часть денег, которая была, уже закончилась».

У Ольги из Московской области на счетах в «Яндекс Пэй» — около миллиона рублей. Она перечислила туда все накопления, включая компенсацию после сокращения. Два дня при входе в приложение на балансе отображалось всего 23,23 рубля. Недавно сервис показал правильную сумму, но операции недоступны: «15 октября мне нужно платить ипотеку в другом банке, коммуналку я уже просрочила, когда всё восстановится, никто не говорит».

Ещё один читатель хранил на счёте около 600 тыс. рублей. До 15 октября ему нужно отдать 170 тыс. на ежемесячные платежи: «Налоги, коммуналку, ипотеку и платежи по кредитке».

Ранее в «Яндексе» заявили, что средства клиентов «Яндекс Пэй» находятся в безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

