Трамп: Путин хочет мира больше, чем Зеленский
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что президент России Владимир Путин больше заинтересован в урегулировании украинского конфликта, чем глава Украины Владимир Зеленский.
«Я думаю, Путин хочет заключить сделку. И нам нужно добиться, чтобы Зеленский тоже захотел заключить эту сделку. На самом деле, я думаю, Путин хочет этого больше, чем Зеленский», — указал глава Белого дома.
Трамп призвал Зеленского перейти от разговоров о мире к конкретным договорённостям с Москвой. Трамп считает, что Зеленский и Путин должны встретиться и положить конец боевым действиям.
Отвечая на вопросы об энергетическом перемирии, о котором не все были информированы, президент США заявил, что обе стороны в целом поддерживают эту идею, но пока не знают, как прийти к соглашению.
Ранее стало известно, что Зеленский исчез после призыва Трампа к выборам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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