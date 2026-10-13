Трамп: Путин хочет мира больше, чем Зеленский

«Я думаю, Путин хочет заключить сделку. И нам нужно добиться, чтобы Зеленский тоже захотел заключить эту сделку. На самом деле, я думаю, Путин хочет этого больше, чем Зеленский», — указал глава Белого дома.

Трамп призвал Зеленского перейти от разговоров о мире к конкретным договорённостям с Москвой. Трамп считает, что Зеленский и Путин должны встретиться и положить конец боевым действиям.

Отвечая на вопросы об энергетическом перемирии, о котором не все были информированы, президент США заявил, что обе стороны в целом поддерживают эту идею, но пока не знают, как прийти к соглашению.

Ранее стало известно, что Зеленский исчез после призыва Трампа к выборам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

