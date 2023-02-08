Польский профессор: Киеву не понравится план Запада превратить Украину в Израиль

Он отметил, что Израиль не стремится быть частью Европы и Запада, в отличие от киевского правительства, которое мечтает о членстве в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

Так, по мнению польских журналистов, подобный сценарий подразумевает под собой раздел Украины, при котором восточная часть страны будет признана территорией России, а западная станет жить в состоянии постоянной боевой готовности.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не будет разделена по корейскому сценарию. Соответствующее заявление он сделал в ответ зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву, назвавшему «хотелками» корейский сценарий разделения Украины, сообщает НСН.

