В НАТО готовятся к войне на два фронта

«Одновременные конфликты на Ближнем Востоке и Украине помогли произвести полезные военные наблюдения», – указал он. Отмечается, что руководство Альянса определило потенциальные проблемы и способы адаптации к ним.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в стране слышат заявления НАТО о подготовке к войне с РФ. Он добавил, что руководство «держит ухо востро» и продолжает решать задачи в рамках СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

