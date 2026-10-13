В НАТО готовятся к войне на два фронта
Новый военный план Североатлантического альянса – «Теория победы» – учитывает ведение боевых действий сразу на два фронта, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.
«Одновременные конфликты на Ближнем Востоке и Украине помогли произвести полезные военные наблюдения», – указал он. Отмечается, что руководство Альянса определило потенциальные проблемы и способы адаптации к ним.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в стране слышат заявления НАТО о подготовке к войне с РФ. Он добавил, что руководство «держит ухо востро» и продолжает решать задачи в рамках СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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