В НАТО готовятся к войне на два фронта

Новый военный план Североатлантического альянса – «Теория победы» – учитывает ведение боевых действий сразу на два фронта, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

Главком НАТО в Европе доложил о готовности отражать нападение России

«Одновременные конфликты на Ближнем Востоке и Украине помогли произвести полезные военные наблюдения», – указал он. Отмечается, что руководство Альянса определило потенциальные проблемы и способы адаптации к ним.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в стране слышат заявления НАТО о подготовке к войне с РФ. Он добавил, что руководство «держит ухо востро» и продолжает решать задачи в рамках СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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