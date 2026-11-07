Трамп заявил, что провел переговоры по Украине и продолжит их

Президент США Дональд Трамп рассказал о проведении телефонных разговоров, касающихся урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

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«Мы проводим встречи. У меня были сегодня телефонные разговоры», - поделился политик.

По словам Трампа, 7 ноября так же запланированы беседы по этой теме. Американский президент не уточнил, с кем именно провел разговоры.

Также Трамп рассказал, что США «работают очень хорошо» с Россией и Украиной и добиваются большого прогресса в урегулировании конфликта.

Ранее глава Белого дома анонсировал «большой прекрасный договор» по Украине.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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