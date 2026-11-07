Трамп заявил, что провел переговоры по Украине и продолжит их

«Мы проводим встречи. У меня были сегодня телефонные разговоры», - поделился политик.

По словам Трампа, 7 ноября так же запланированы беседы по этой теме. Американский президент не уточнил, с кем именно провел разговоры.

Также Трамп рассказал, что США «работают очень хорошо» с Россией и Украиной и добиваются большого прогресса в урегулировании конфликта.

Ранее глава Белого дома анонсировал «большой прекрасный договор» по Украине.

