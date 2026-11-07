Трамп заявил, что провел переговоры по Украине и продолжит их
Президент США Дональд Трамп рассказал о проведении телефонных разговоров, касающихся урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.
«Мы проводим встречи. У меня были сегодня телефонные разговоры», - поделился политик.
По словам Трампа, 7 ноября так же запланированы беседы по этой теме. Американский президент не уточнил, с кем именно провел разговоры.
Также Трамп рассказал, что США «работают очень хорошо» с Россией и Украиной и добиваются большого прогресса в урегулировании конфликта.
Ранее глава Белого дома анонсировал «большой прекрасный договор» по Украине.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Баскова и Пригожина внесли в базу ГУР Украины
- Трамп заявил, что провел переговоры по Украине и продолжит их
- Помещения предприятия в Орле повреждены из-за ракетной атаки
- В Парагвае задержали экс-президента страны
- В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом
- Маск предложил перенести серверы и дата-центры для ИИ в космос
- В США задержан мигрант из Венесуэлы, угрожавший убить Трампа
- Около 18,8 тысячи граждан Украины въехали в Россию с начала года
- При обрушении здания в центре Сан-Паулу пострадали 17 человек
- В Оренбургской области три человека погибли в ДТП с участием лошадей