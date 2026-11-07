Подполье: На Украине существует 50-70 секретных тюрем

Ранее стало известно, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом в подвале частного дома насильно удерживали около 40 человек, напоминает «Радиоточка НСН». Их избивали и заставляли платить за освобождение.

По данным подполья, аналогичные секретные учреждения существуют по всей Украине.

«В целом... сейчас может действовать порядка 50-70 секретных тюрем различной направленности и размера», — отметил собеседник РИА Новости.

Источник подчеркнул, что основная часть таких тюрем расположена в центре и на юго-востоке страны.

