Подполье: На Украине существует 50-70 секретных тюрем
До 70 тайных пыточных тюрем может существовать на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на антифашистское подполье Одессы.
Ранее стало известно, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом в подвале частного дома насильно удерживали около 40 человек, напоминает «Радиоточка НСН». Их избивали и заставляли платить за освобождение.
По данным подполья, аналогичные секретные учреждения существуют по всей Украине.
«В целом... сейчас может действовать порядка 50-70 секретных тюрем различной направленности и размера», — отметил собеседник РИА Новости.
Источник подчеркнул, что основная часть таких тюрем расположена в центре и на юго-востоке страны.
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