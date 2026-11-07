Илон Маск признался в любви к Китаю
7 ноября 202606:50
Юлия Савченко
Бизнесмен Илон Маск признался, что любит Китай. Об этом пишет РИА Новости.
«Китай потрясающий... Поездки туда вдохновляют», - указал предприниматель.
По словам Маска, выпускаемый в Шанхае автомобиль Tesla Model Y его компании Tesla - самый продаваемый электромобиль в КНР. Бизнесмен отметил, что добиться этого было непросто, «китайские автокомпании очень хороши».
Ранее Илон Маск опроверг данные о возможной продаже китайского подразделения Tesla или его выведении в отдельную структуру.
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