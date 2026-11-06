Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине

Глава государства напомнил, что во вторник должны начаться трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом в ОАЭ. Он поблагодарил руководство Эмиратов за помощь в поиске решения кризиса и гуманитарных вопросах.



Путин пригласил коллег, которые будут участвовать во встрече, коротко обсудить эту тему, после чего совещание перешло к основной повестке — обеспечению продовольственной безопасности РФ.



Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин рассказал о подготовке к трехсторонней встрече в Абу-Даби.

