В Саратовской области при атаке дронов повреждены объекты инфраструктуры
7 ноября 202606:36
Юлия Савченко
Повреждения зарегистрировали на объектах в Саратовской области после ударов ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», - написал он на платформе «Макс».
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Ранее в Орле из-за ракетной атаки ВСУ были частично повреждены производственные помещения предприятия.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Подполье: На Украине существует 50-70 секретных тюрем
- Посол: Россия ожидает, что Венгрия не будет отягощать двусторонние отношения
- Илон Маск признался в любви к Китаю
- В Саратовской области при атаке дронов повреждены объекты инфраструктуры
- Баскова и Пригожина внесли в базу ГУР Украины
- Трамп заявил, что провел переговоры по Украине и продолжит их
- Помещения предприятия в Орле повреждены из-за ракетной атаки
- В Парагвае задержали экс-президента страны
- В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом
- Маск предложил перенести серверы и дата-центры для ИИ в космос