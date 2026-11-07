В Саратовской области при атаке дронов повреждены объекты инфраструктуры

Повреждения зарегистрировали на объектах в Саратовской области после ударов ВСУ. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

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«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», - написал он на платформе «Макс».

По предварительным данным, есть пострадавшие.

Ранее в Орле из-за ракетной атаки ВСУ были частично повреждены производственные помещения предприятия.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиСаратовская Область

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