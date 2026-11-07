В МИД пообещали болезненный ответ Австрии на высылку российских дипломатов
Россия примет болезненные для Австрии меры в ответ на недавнюю высылку российских дипломатов из Вены. Об этом заявил в беседе с ТАСС замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
Как отметил дипломат, любые недружественные действия Австрии в отношении России получали и будут получать соразмерную реакцию Москвы.
«Она неизбежно будет болезненна для Вены, но это отнюдь не наш выбор», — указал Любинский.
В октябре Австрия объявила персонами нон грата четырех работающих в Вене российских дипломатов, им предписали покинуть республику.
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