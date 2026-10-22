Абу-Даби рассматриваются для следующего раунда переговоров по двум причинам, но решение еще не было принято, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Владимир Путин пока не определил состав российской делегации на новом раунде трехсторонних переговоров по Украине, сообщил Дмитрий Песков. Переговоры могут пройти в Абу-Даби в десятых числах ноября, говорил накануне помощник президента Юрий Ушаков. Путин не передавал США с Уиткоффом документы с российскими предложениями по урегулированию, добавил Песков. Долгов объяснил, почему рассматривается столица ОАЭ.