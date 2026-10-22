Кто поедет? Почему трехсторонние переговоры по Украине хотят провести в ОАЭ
Константин Долгов заявил НСН, что состав делегации может определиться в любой момент, это решение президента.
Абу-Даби рассматриваются для следующего раунда переговоров по двум причинам, но решение еще не было принято, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Владимир Путин пока не определил состав российской делегации на новом раунде трехсторонних переговоров по Украине, сообщил Дмитрий Песков. Переговоры могут пройти в Абу-Даби в десятых числах ноября, говорил накануне помощник президента Юрий Ушаков. Путин не передавал США с Уиткоффом документы с российскими предложениями по урегулированию, добавил Песков. Долгов объяснил, почему рассматривается столица ОАЭ.
«Мы не можем сказать, когда определят состав делегации, это прерогатива президента. Бывает по-разному, когда президент примет решение, о нем будет объявлено. Это кадровое политическое решение. Кого он сочтет нужным включить в состав делегации, тот и будет. Что касается Абу-Даби, все факторы принимаются во внимание. Еще не факт, что переговоры точно пройдут в Абу-Даби. Первый фактор – нейтральность площадки, второй – логистическое удобство площадки. Я думаю, что по совокупности факторов будет принято решение о месте. Какое место устроит Россию, такое место и будет выбрано», — отметил он.
Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что дело идет к завершению украинского кризиса. К такому выводу он пришел после визита американского переговорщика в Санкт-Петербург.
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