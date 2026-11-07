Посол: Россия ожидает, что Венгрия не будет отягощать двусторонние отношения

Россия исходит из того, что Венгрия приняла к сведению ответные меры на высылку дипломатов РФ и не станет отягощать отношения подобными шагами. Об этом заявил российский посол в республике Евгений Станиславов в беседе с РИА Новости.

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В сентябре Будапешт сообщил о высылке десяти российских дипломатов. В ответ Москва решила выслать группу венгерских дипломатов.

Как отметил Станиславов, МИД Венгрии принял к сведению» решение России и заявил, что республика не заинтересована в «эскалации дипломатической напряженности».

«Исходим из того, что новые венгерские власти действительно не станут отягощать двусторонние отношения подобного рода провокационными решениями», - указал посол.

Ранее Станиславов заявил, что Россия дала симметричный ответ на высылку своих дипломатов из Венгрии.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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