В РФ рассказали о подготовке к трехсторонней встрече в Абу-Даби

Сенатор уточнил, что стороны рассчитывают обсудить все детали, связанные с конфликтом.



Основная повестка связана с гарантиями безопасности для РФ и Киева в самом широком смысле. Политик добавил, что все это проще сказать, чем сделать. Плюс нужно учитывать недоговороспособность Украины и ее «хозяев», подчеркнул он.



Карасин допустил, что новая попытка трехсторонней встречи приведет к позитивным результатам и откроет новый этап продвижения к мирному урегулированию сложившейся ситуации.



На днях пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, чему будут посвящены переговоры в Абу-Даби.

