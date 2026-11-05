В РФ рассказали о подготовке к трехсторонней встрече в Абу-Даби

Продолжается скрупулезная подготовка к трехсторонней встрече Москвы, Вашингтона и Киева, которая состоится в Абу-Даби 10-11 ноября. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

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Сенатор уточнил, что стороны рассчитывают обсудить все детали, связанные с конфликтом.

Основная повестка связана с гарантиями безопасности для РФ и Киева в самом широком смысле. Политик добавил, что все это проще сказать, чем сделать. Плюс нужно учитывать недоговороспособность Украины и ее «хозяев», подчеркнул он.

Карасин допустил, что новая попытка трехсторонней встречи приведет к позитивным результатам и откроет новый этап продвижения к мирному урегулированию сложившейся ситуации.

На днях пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, чему будут посвящены переговоры в Абу-Даби.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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