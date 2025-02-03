Президент Сербии Вучич пригласил протестующих на переговы

В тексте документа, который опубликовали местные СМИ, Вучич отметил, что необходимо начать диалог обо всех вопросах, «которые значимы для преодоления нынешней ситуации».

«Приглашаю вас 5 февраля в удобное для вас время начать разговоры ради благополучия молодых людей и всего общества», - написал сербский лидер.

Ранее несколько сотен сербских студентов начали 80-километровый марш из столицы Белграда в сторону города Нови-Сад, где из-за обрушения части кровли вокзала погибли люди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

