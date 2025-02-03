Президент Сербии Вучич пригласил протестующих на переговы

Президент Сербии Александр Вучич официально пригласил протестующих в стране студентов и преподавателей на переговоры. Соответствующее письмо он направил ректорату в Белграде.

Премьер Сербии заявил, что протесты в стране организовывали из-за границы

В тексте документа, который опубликовали местные СМИ, Вучич отметил, что необходимо начать диалог обо всех вопросах, «которые значимы для преодоления нынешней ситуации».

«Приглашаю вас 5 февраля в удобное для вас время начать разговоры ради благополучия молодых людей и всего общества», - написал сербский лидер.

Ранее несколько сотен сербских студентов начали 80-километровый марш из столицы Белграда в сторону города Нови-Сад, где из-за обрушения части кровли вокзала погибли люди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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