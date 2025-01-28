Премьер Сербии заявил, что протесты в стране организовывали из-за границы

По его словам, организаторы протестных акций «ударили по самой чувствительной сфере общества – образованию и детям».

«Как только появлялась надежда на общественный диалог... как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и снова поднимала напряжённость в обществе», - подчеркнул он.

Ранее Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов в Сербии, которые продолжаются в стране с ноября 2024 года, после гибели 15 человек в результате обвала навеса железнодорожного вокзала в городе Нови Сад, сообщает RT.

