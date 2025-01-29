Песков: Сербия не обращалась к России за помощью в связи с протестами

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сербские власти не просили Россию оказать помощь в связи с сотрясающими страну протестами. Об этом сообщило РИА Новости.

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Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что сербское руководство в состоянии самостоятельно решить свои проблемы.

Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов в республике, которые продолжаются с ноября 2024 года, после гибели 15 человек в результате обвала навеса железнодорожного вокзала в городе Нови Сад. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПротестыРоссияСербияДмитрий Песков

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