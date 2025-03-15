В Белграде в акции протеста приняли участие более 30 тысяч человек
В центре сербской столицы Белграде вечером 14 марта, за день до анонсированной на 15 марта акции протеста, начались митинги, в которых приняли участие около 31 тысячи человек. Об этом сообщили в МВД Сербии.
Значительная часть протестующих является студентами. В ведомстве также рассказали, что в ходе протестных акций произошло несколько инцидентов, направленных против участников другой студенческой акции в Пионерском парке.
Известно, что запланированный на 15 марта митинг предполагал блокировку ключевых точек Белграда. По плану, который был заявлен организаторами протестов, перекрытия основных автомобильных развязок должны были начаться к полудню, а кульминация акции намечена на 17:00 часов вечера по местному времени на площади перед парламентом страны.
По словам президента Сербии Александра Вучича, эта акция не была согласована с властями. При этом он призвал полицию и другие госструктуры обеспечить безопасность участников и не применять к ним силу, за исключением крайних случаев.
Протесты в Сербии вспыхнули еще в ноябре 2024 года после гибели 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. Позже министр строительства, транспорта и инфраструктуры страны Горан Весич подал в отставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее в МВД Сербии сообщили, что в Белграде за нарушение порядка были задержаны двое протестующих, передает RT.
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