Сербские студенты начали двухдневный марш из Белграда в Нови-Сад
Несколько сотен сербских студентов начали 80-километровый марш из столицы Белграда в сторону города Нови-Сад. Акция посвящена памяти о погибших там из-за обрушения части кровли вокзала в ноябре 2024 года.
Как сообщает Associated Press, в субботу в Нови-саде студенты намерены устроить блокаду мостов через Дунай.
В ноябре в Нови-Саде из-за обрушения кровли вокзала погибли 14 человек. Инцидент спровоцировал массовые акции протеста как против местных властей, так и центральных в Белграде.
Участники марша требуют публикации всех документов, связанных с проектом реконструкции вокзала, наказания нападавших на протестующих и отмены существующих судебных процедур против всех участвовавших в протестах.
Студенты отвергли предложение президента Александра Вучича о переговорах, заявив ему, что договариваться не о чем, а государственные учреждения должны просто выполнять свою работу.
На текущей неделе из-за протестных акций в отставку ушел премьер-министр Сербии Милош Вучевич. По его словам, акции протеста в Сербии организовали из заграницы.
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