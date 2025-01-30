Сербские студенты начали двухдневный марш из Белграда в Нови-Сад

Несколько сотен сербских студентов начали 80-километровый марш из столицы Белграда в сторону города Нови-Сад. Акция посвящена памяти о погибших там из-за обрушения части кровли вокзала в ноябре 2024 года.

Как сообщает Associated Press, в субботу в Нови-саде студенты намерены устроить блокаду мостов через Дунай.

В ноябре в Нови-Саде из-за обрушения кровли вокзала погибли 14 человек. Инцидент спровоцировал массовые акции протеста как против местных властей, так и центральных в Белграде.