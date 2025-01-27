Протестующие в Сербии заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде
Участники акции протеста заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде, акция совпала с праздником в честь основателя Сербской православной церкви святого Саввы, покровителя молодежи и образования. Об этом сообщило РИА Новости.
Массовые студенческие протесты идут в Сербии с ноября. На этот раз их организаторы призвали заблокировать транспортную развязку Автокоманду на 24 часа. Протестующие принесли национальные флаги и транспаранты с символикой факультетов. Среди плакатов заметили и антиправительственные лозунги.
По словам президента Сербии Александра Вучича, такие протесты финансируются из-за границы, а их цель – свержение власти.
Формально протестующие требуют уголовной ответственности властей за трагедию 1 ноября, когда в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде погибло 15 человек, в том числе дети, передает «Радиоточка НСН».
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