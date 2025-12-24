Марочко: Мирный план Зеленского вынуждает продолжать спецоперацию
Своими условиями по прекращению конфликта Владимир Зеленский переходит красные линии России, что, вероятнее всего, означает дальнейшее продолжение спецоперации, сказал НСН Андрей Марочко.
Президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает переговоры по разрешению российско-украинского конфликта, заведомо понимая, что Москва не пойдет на его условия. Об этом НСН заявил ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко.
Ранее Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в США. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Отмечается, что самым сложным стал вопрос территорий, также не удалось достичь компромисса по Запорожской АЭС. Марочко заявил, что Украина продолжает гнуть свою линию, затягивая мирный процесс и имитируя бурную деятельность.
«С военной точки зрения, я не увидел со стороны Украины никаких компромиссов. Более того, все выдвинутые Зеленским требования как будто говорят о том, что у Украины есть какие-то козыри на линии боевого соприкосновения. Хочу заметить, что ВСУ несут сейчас катастрофические потери, у них везде есть элементы обрушения фронта, общая нехватка личного состава, не все в порядке с поставками боеприпасов, также под большим вопросом финансирование Украины. Зеленский, абсолютно наплевав на то, что мы выдвинули те требования, которые были озвучены верховным главнокомандующим, продолжает гнуть свою линию. Считаю, что это затягивание процесса, имитация активной бурной деятельности в мирном направлении, но все заранее прекрасно понимают, что Россия не пойдет на те уступки, которые хочет Зеленский. Мы уже видели заморозку на линии боевого соприкосновения в виде Минских соглашений, к чему это привело, мы все прекрасно знаем», — сказал Марочко.
Собеседник НСН добавил, что выводить войска по предложению Зеленского из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей нецелесообразно для России.
«Кроме того, вывод войск из тех областей, которые были озвучены Зеленским, нецелесообразен с военной точки зрения, поскольку буферная зона, которая уже образована, довольно-таки серьезно снизила риски нанесения ударов по прифронтовым районам России, существенно сократила возможности Украины. Мы отмечаем это и в ЛНР, где продвижение российских войск прямо коррелирует с уменьшением нанесения ударов по гражданской инфраструктуре. Так что буферные сезоны сегодня жизненно необходимы, это напрямую влияет на безопасность россиян. Так что я не вижу каких-то аспектов для того, чтобы выполнять требования, озвученные Зеленским. Скорее всего, спецоперация продолжится. Даже те пункты, которые были озвучены, не предполагают основу для мирного урегулирования, поскольку здесь есть красные линии, обозначенные Россией, через которые мы не можем переступить», — подытожил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в противостоянии с Украиной, поскольку не Москва начала конфликт с Киевом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
