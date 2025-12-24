Президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает переговоры по разрешению российско-украинского конфликта, заведомо понимая, что Москва не пойдет на его условия. Об этом НСН заявил ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко.

Ранее Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в США. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Отмечается, что самым сложным стал вопрос территорий, также не удалось достичь компромисса по Запорожской АЭС. Марочко заявил, что Украина продолжает гнуть свою линию, затягивая мирный процесс и имитируя бурную деятельность.

«С военной точки зрения, я не увидел со стороны Украины никаких компромиссов. Более того, все выдвинутые Зеленским требования как будто говорят о том, что у Украины есть какие-то козыри на линии боевого соприкосновения. Хочу заметить, что ВСУ несут сейчас катастрофические потери, у них везде есть элементы обрушения фронта, общая нехватка личного состава, не все в порядке с поставками боеприпасов, также под большим вопросом финансирование Украины. Зеленский, абсолютно наплевав на то, что мы выдвинули те требования, которые были озвучены верховным главнокомандующим, продолжает гнуть свою линию. Считаю, что это затягивание процесса, имитация активной бурной деятельности в мирном направлении, но все заранее прекрасно понимают, что Россия не пойдет на те уступки, которые хочет Зеленский. Мы уже видели заморозку на линии боевого соприкосновения в виде Минских соглашений, к чему это привело, мы все прекрасно знаем», — сказал Марочко.