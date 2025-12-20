Минобороны: ВС РФ освободили Высокое и Светлое

В ведомстве уточнили, что в освобождении первого села участвовали подразделения группировки войск «Север», второго — группировки войск «Центр». Кроме того, в Минобороны рассказали, что российские военные продолжили уничтожать окружение ВСУ в Димитрове в ДНР.

Ранее в МО объявили, что за ночь 20 декабря российские силы ПВО сбили 27 украинских дронов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».