Минобороны: ВС РФ освободили Высокое и Светлое
20 декабря 202512:25
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Высокое в Сумской области, а также Светлое в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в освобождении первого села участвовали подразделения группировки войск «Север», второго — группировки войск «Центр». Кроме того, в Минобороны рассказали, что российские военные продолжили уничтожать окружение ВСУ в Димитрове в ДНР.
Ранее в МО объявили, что за ночь 20 декабря российские силы ПВО сбили 27 украинских дронов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
