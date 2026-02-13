Генсек НАТО назвал США самой большой страной мира
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ошибочно назвал США самой большой страной планеты. Об этом пишет ТАСС.
«США - это самая большая и сильная страна в мире», - заявил генсек, говоря о том, почему военный министр США Пит Хегсет не приехал на встречу министров обороны НАТО.
Как отметил Рютте, Соединенные Штаты должны «заниматься и другими регионами мира».
Самая большая страна в мире - Россия, ее площадь составляет около 17,1 млн кв. км. США занимают третье место в списке крупнейших стран, площадь государства - примерно 9,8 млн кв. км.
Ранее Рютте заявил, что Верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО следует назначить американца. По его словам, в этом случае страны Европы начнут тратить больше денег на оборону, пишет 360.ru.
