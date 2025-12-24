ВС России освободили Заречное Запорожской области
24 декабря 202512:40
Армия России освободила поселок Заречное в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны.
Территорию взяла под контроль группировка войск «Восток».
«Подразделения... продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное», - подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над поселком Андреевка в Днепропетровской области, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как дыра в саркофаге ЧАЭС отвлекает внимание от неудач ВСУ
- ВС России освободили Заречное Запорожской области
- Киргизия опровергла данные о въезде россиян по загранпаспортам
- Предложившему либеральные реформы экс-замглавы АП прочат место в Госдуме
- Памфилова: В РФ может пройти больше семи прямых выборов глав регионов
- Конкуренция приносит счастье: Продюсер фильма «Лед» о ремейках и новом «Буратино»
- Предприятие в Оренбургской области повреждено после атаки дронов ВСУ
- СМИ: Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана по Украине
- СМИ: Козак до ухода из АП предложил реформы и амнистию
- «Кризис имен»: В России поспорили о высшем образовании для клоунов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru