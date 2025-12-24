ВС России освободили Заречное Запорожской области

Армия России освободила поселок Заречное в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны.

ВС России освободили Прилипку и Андреевку

Территорию взяла под контроль группировка войск «Восток».

«Подразделения... продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заречное», - подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над поселком Андреевка в Днепропетровской области, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры