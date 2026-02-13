СМИ: США могут отправить партию гуманитарного топлива на Кубу

По данным издания, объявивший нефтяную блокаду острова Вашингтон может предоставить Гаване небольшие объемы топлива. Речь идет о газе для приготовления пищи и дизельном топливе для поддержания работы водопроводной инфраструктуры страны.

Ранее США пригрозили ввести пошлины против государств, которые поставляют нефть Кубе. Остров перестал получать топливо из Венесуэлы и Мексики. По данным СМИ, Вашингтон рассматривал возможность введения полной морской блокады страны для прекращения импорта нефти, пишет Ura.ru.

