СМИ: США могут отправить партию гуманитарного топлива на Кубу

США рассматривают возможность отправки топлива на Кубу для гуманитарных целей. Об этом пишет Economist со ссылкой на источники.

Смена власти? Зачем Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

По данным издания, объявивший нефтяную блокаду острова Вашингтон может предоставить Гаване небольшие объемы топлива. Речь идет о газе для приготовления пищи и дизельном топливе для поддержания работы водопроводной инфраструктуры страны.

Ранее США пригрозили ввести пошлины против государств, которые поставляют нефть Кубе. Остров перестал получать топливо из Венесуэлы и Мексики. По данным СМИ, Вашингтон рассматривал возможность введения полной морской блокады страны для прекращения импорта нефти, пишет Ura.ru.

